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      Полная политическая импотенция, – Фурса о блокировании рынка земли

      72 Читати новину українською
      Сергей Фурса / 24 канал

      Верховная Рада Украины во втором чтении рассматривала законопроект о рынке земли сегодня, 6 февраля 2020 года. Еще утром народные депутаты устроили громкую перепалку и стычки в Верховной Раде, а президиум парламента блокировали депутаты "Батькивщины" вместе с Юлией Тимошенко.

      В эфире 24 канала инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал позором то, что сегодня происходило в Раде.

      Читайте также: Нардепы снова устроили беспорядки в Раде из-за рынка земли: фото, видео

      Он также добавил, что если бы законопроект приняли, это помогло бы покончить с беспорядком, который сейчас есть в Украине.

      Эти маленькие фракции, слуги Путина и 20 человек от Юлии Владимировны, просто блокируют всю работу. Это убожество и полная политическая импотенция,
      – поясной Сергей Фурса.

      інфографіка
      Как украинцы относятся к продаже земли / Инфографика 24 канала

      По его словам, приходится краснеть перед любым западным инвестором, пытаясь объяснить, почему так происходит.

      "На самом деле, общаясь с любым человеком из Англии или Соединенных Штатов, даже мораторий на землю невозможно объяснить. Как это так – частная собственность есть, а пользоваться ею не умеем. Сейчас надо объяснять уже второе", – отметил эксперт.

      Что известно о законопроекте О рынке земли

      • Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если законопроект поддержат, покупать землю смогут уже с 1 октября 2020 года.
      • 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли.
      • После этого народные избранники внесли в законопроект более 4 тысяч правок.
      • 6 февраля 2020 года нардепы начали рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении. Однако это привело к столкновениям в Раде.

      Потасовки депутатов в Верховной Раде: видео 24 канала

       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Рынок земли столкновения Мораторий на продажу земли
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