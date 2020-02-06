Полная политическая импотенция, – Фурса о блокировании рынка земли

Верховная Рада Украины во втором чтении рассматривала законопроект о рынке земли сегодня, 6 февраля 2020 года. Еще утром народные депутаты устроили громкую перепалку и стычки в Верховной Раде, а президиум парламента блокировали депутаты "Батькивщины" вместе с Юлией Тимошенко.

В эфире 24 канала инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал позором то, что сегодня происходило в Раде.

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Он также добавил, что если бы законопроект приняли, это помогло бы покончить с беспорядком, который сейчас есть в Украине.

Эти маленькие фракции, слуги Путина и 20 человек от Юлии Владимировны, просто блокируют всю работу. Это убожество и полная политическая импотенция,

– поясной Сергей Фурса.



Как украинцы относятся к продаже земли / Инфографика 24 канала

По его словам, приходится краснеть перед любым западным инвестором, пытаясь объяснить, почему так происходит.

"На самом деле, общаясь с любым человеком из Англии или Соединенных Штатов, даже мораторий на землю невозможно объяснить. Как это так – частная собственность есть, а пользоваться ею не умеем. Сейчас надо объяснять уже второе", – отметил эксперт.

Что известно о законопроекте О рынке земли

Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если законопроект поддержат, покупать землю смогут уже с 1 октября 2020 года.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли.

После этого народные избранники внесли в законопроект более 4 тысяч правок.

6 февраля 2020 года нардепы начали рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении. Однако это привело к столкновениям в Раде.

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