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      Повна політична імпотенція, – Фурса про блокування ринку землі

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      Сергій Фурса / 24 канал

      Верховна Рада України у другому читанні розглядала законопроєкт про ринок землі сьогодні, 6 лютого 2020 року. Ще вранці народні депутати влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді, а президію парламенту блокували депутати "Батьківщини" разом з Юлією Тимошенко.

      У ефірі 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав ганьбою те, що сьогодні відбувалось у Раді.

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      Він також додав, що якби законопроєкт прийняли, це допомогло б покінчити з безладом, який зараз є в Україні.

      Ці маленькі фракції, слуги Путіна і 20 людей від Юлії Володимирівни, просто блокують всю роботу. Це недолугість та повна політична імпотенція,
      – поясний Сергій Фурса.

      інфографіка
      Як українці ставляться до продажу землі / Інфографіка 24 каналу

      За його словами, доводиться червоніти перед будь-яким західним інвестором, намагаючись пояснити, чому так відбувається.

      "Насправді, спілкуючись з будь-якою людиною з Англії чи Сполучених Штатів, навіть мораторій на землю неможливо пояснити. Як це так – приватна власність є, а користуватись нею не вміємо. Зараз треба пояснювати вже друге", – зазначив експерт.

      Що відомо про законопроєкт про ринок землі

      • Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення. Якщо законопроєкт підтримають, купувати землю зможуть вже з 1 жовтня 2020 року.
      • 13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі.
      • Після цього народні обранці внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок
      • 6 лютого 2020 року нардепи почали розглядати законопроєкт про ринок землі в другому читанні. Однак це призвело до сутичок у Раді.

      Сутички депутатів у Верховній Раді: відео 24 каналу

       

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Верховна Рада Сутички Ринок землі Новини України Новини політики Мораторій на продаж землі
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