Повна політична імпотенція, – Фурса про блокування ринку землі

Верховна Рада України у другому читанні розглядала законопроєкт про ринок землі сьогодні, 6 лютого 2020 року. Ще вранці народні депутати влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді, а президію парламенту блокували депутати "Батьківщини" разом з Юлією Тимошенко.

У ефірі 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав ганьбою те, що сьогодні відбувалось у Раді.

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Він також додав, що якби законопроєкт прийняли, це допомогло б покінчити з безладом, який зараз є в Україні.

Ці маленькі фракції, слуги Путіна і 20 людей від Юлії Володимирівни, просто блокують всю роботу. Це недолугість та повна політична імпотенція,

– поясний Сергій Фурса.



Як українці ставляться до продажу землі / Інфографіка 24 каналу

За його словами, доводиться червоніти перед будь-яким західним інвестором, намагаючись пояснити, чому так відбувається.

"Насправді, спілкуючись з будь-якою людиною з Англії чи Сполучених Штатів, навіть мораторій на землю неможливо пояснити. Як це так – приватна власність є, а користуватись нею не вміємо. Зараз треба пояснювати вже друге", – зазначив експерт.

Що відомо про законопроєкт про ринок землі

Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення. Якщо законопроєкт підтримають, купувати землю зможуть вже з 1 жовтня 2020 року.

13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі.

Після цього народні обранці внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.

6 лютого 2020 року нардепи почали розглядати законопроєкт про ринок землі в другому читанні. Однак це призвело до сутичок у Раді.

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