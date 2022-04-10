Соответствующее решение было одобрено Кабинетом Министров во время заседания в субботу, 9 апреля. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации,
– отметил нардеп.
В свою очередь Юлия Свириденко объяснила, что это постановление – юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений, которое произошло 24 февраля.
Глава Минэкономики добавила, что решение будет ежегодно блокировать валютные поступления России как минимум на 6 миллиардов долларов. Бюджет врага не получит эти деньги, а значит – не сможет направить их на войну.
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