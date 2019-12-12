Полное прекращение огня на Донбассе: военный назвал два шага

Разведение войск еще в трех пунктах не приводит к полному прекращению огня на Донбассе. Сейчас Украине надо сделать несколько шагов.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Специалист отмечает: Украина отводит мотострелковые и мотопехотные подразделения. Зато оккупационные администрации не отводят тяжелое вооружение. Пророссийские боевики ведут обстрелы запрещенными минами калибра 120 миллиметров и снарядами калибра 152 миллиметра.

Украина демонстрирует намерения. Готовность разводить войска и создавать зоны безопасности. Это очередной раунд информационной войны. Наша задача – убедить Запад в том, что мы не агрессоры, а миротворцы,

- отмечает Жданов.

Военный подчеркивает: без посредника – миссии ООН, которая будет гарантировать исполнение обязательств обеими сторонами, конфликт на Донбассе не решить.

Следующий политический шаг – признание России стороной конфликта. На переговорах все усилия Путина были направлены на то, чтобы выскользнуть из минского процесса и переложить ответственность на им же сформированную оккупационную власть в ОРДЛО. Если дальше будем тянуть время, то Россия может выйти из переговоров,

– рассказывает Жданов.

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Эксперт отмечает: Путин не оставит в покое Украину. Война будет продолжаться, что на нормандском саммите в Париже Путин четко подтвердил. Потому что российской империи с ее амбициями без Украины не выжить. Надо искать способы влияния на Россию. Дипломатично Мы ее не придавим.

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

Итоги нормандской встречи. Видео