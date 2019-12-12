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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Повне припинення вогню на Донбасі: військовий назвав два кроки

      2601 Читать новость на русском
      На нормандській зустрічі погодили повне припинення вогню / gettyimages.com

      Розведення військ ще в трьох пунктах не призводе до повного припинення вогню на Донбасі. Зараз Україні треба зробити кілька кроків.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

      Цікаво: За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу 

      Фахівець зауважує: Україна відводить мотострілкові і мотопіхотні підрозділи. Натомість окупаційні адміністрації не відводять важке озброєння. І проросійські бойовики ведуть обстріли забороненими мінами калібру 120 міліметрів та снарядами калібру 152 міліметра.

      Україна демонструє наміри. Готовність розводити війська і створювати зони безпеки. Це черговий раунд інформаційної війни. Наше завдання – переконати Захід у тому, що ми не агресори, а миротворці,
      – наголошує Жданов.

      Військовий підкреслює: без посередника – місії ООН, – яка гарантуватиме виконання зобов'язань обома сторонами, конфлікт на Донбасі не вирішити.

      Наступний політичний крок – визнання Росії стороною конфлікту. На переговорах усі зусилля Путіна були спрямовані на те, щоб вислизнути з мінського процесу і перекласти відповідальність на ним же сформовану окупаційну владу в ОРДЛО. Якщо далі тягнутимемо час, то Росія може вийти з переговорів,
      – розповідає Жданов.

      Читайте також: Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним

      Експерт зазначає: Путін не залишить у спокої Україну. Війна триватиме, що на нормандському саміті в Парижі Путін чітко підтвердив. Тому що російській імперії з її амбіціями без України не вижити. Треба шукати способи впливу на Росію. Дипломатично ми її не придавимо.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Підсумки нормандської зустрічі. Відео 

       

      До українського тексту підсумкового документа нормандського саміту внесли зміну: причина
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Новини політики Володимир Зеленський Розведення військ
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