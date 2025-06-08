Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Что происходит с обменом сейчас

Как сообщил президент, Украина и Россия договорились обменяться более тысячью человек.

Тогда Мединский даже называл возможную цифру – 1200 на 1200. А датой должно было стать 7 – 9 июня. Речь шла о том, что обменяют прежде всего раненых, тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет. Также Россия обещала отдать в одностороннем порядке более 6 тысяч тел павших воинов Сил обороны.

Однако на днях россияне заявили, что Украина якобы сорвала процесс обмена пленными, даже не приехав на место. Враг якобы привез тела погибших. В Координационном штабе опровергли эти заявления.

Как сказал Зеленский 8 июня, оккупанты до сих пор не передали списки тех, кого должны отдать.

Говорил и сегодня, и вчера с министром обороны Умеровым, с руководителем ГУР Будановым, с главой Службы безопасности Украины Малюком: Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на тысячу человек плюс – о чем мы договаривались в Стамбуле – до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе – пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру.

Напомним, похожее заявление 8 июня сделал Кирилл Буданов. Глава ГУР подтвердил данные Коордштаба, что обмен перенесли на следующую неделю.

Зеленский сказал: верит, что удастся продолжить обменный трек. Но если россияне даже в этих гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то "это поставит под большое сомнение все международные усилия – и в частности усилия Соединенных Штатов – по переговорам и дипломатии".