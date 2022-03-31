Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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По его словам, население пытается восстановить порядок, несмотря на оккупацию и постоянные обстрелы.

В родах, которые долго находились на линии огня, местный председатель попросил людей выходить, чтобы убрать территорию от обломков стекла, побитого кирпича и тому подобное,

– сказал корреспондент.

Он добавил, что возле местной школы проблемы что-то вроде такой местной толоки и убрали все обломки после обстрелов оккупантов.

К слову, жуткий инцидент случился на временно оккупированной территории Пологов. Во время тушения пожара в одном из домов там нашли 7 трупов с признаками насильственной смерти – это были и мужчины, и женщины. правоохранители пытаются установить личности потерпевших и выяснить все обстоятельства преступления.

Трогательное видео – Как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях: