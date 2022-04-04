Отмечается, что в помещении больницы остались раненые оккупанты. Такую информацию опубликовали в сводке Генерального штаба ВСУ.

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По предварительным данным, на временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, а именно в городе Пологи, наемники Кремля захватили и заминировали внутреннюю территорию Пологовской центральной районной больницы.

Отметим, что персонал больницы и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу.

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