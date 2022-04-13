Бойцы Запорожской бригады территориальной обороны должны были занять один из населенных пунктов в Пологовском районе, освободив его от российской оккупации. Именно бой за него длился пять с половиной часов.

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Когда украинцы вышли на определенные позиции, россияне подтянули подкрепление, что в несколько раз превышало количество наших воинов и техники.

Чтобы лишний раз не подвергать опасности жизни военных в неравном бою, украинским подразделениям пришлось организованно отходить.

Об уничтоженной технике или живой силе со стороны врага пока неизвестно.

Стоит отметить, что Пологовский район – на пути из окруженных Мариуполя и Бердянска на Запорожье.

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