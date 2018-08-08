Половина Кропивницкого осталась без воды

Половину города Кропивницкого, в котором проживает 200 тысяч человек, вчера вечером на четыре дня отключили от водоснабжения.

Причиной стала замена старого железного водопровода на новый пластиковый.

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О том, что отключат воду горожан предупредили заранее и просили запастись водой. Также в городе будут работать пункты, где можно набрать воду.

На время ремонтных работ вода будет с 8 до 17 часов привозиться в детские сады и больницы, а под вечер населению. Всего будет работать 6 машин,

– заявила директор Кропивницкого водоканала Валентина Давидчук.

Также от водоснабжения на два дня отключили правобережную часть Днепра, а также некоторые другие города и поселки Днепропетровской области. Делают это из-за плановых ремонтно-профилактических работ на Аульском водоводе. Восстановить подачу воды обещают утром 10 августа.