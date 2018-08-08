Половина Кропивницького залишилася без води

Половину міста Кропивницького, у якому проживає 200 тисяч людей, учора ввечері на чотири дні відключили від водопостачання.

Причиною стала заміна старого залізного водогону на новий пластиковий.

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Про те, що відключать воду містян попередили заздалегідь і просили запастися водою. Також у місті працюватимуть пункти, де можна набрати воду.

На час ремонтних робіт вода буде з 8 по 17 годину привозитися в дитячі садочки та лікарні, а під вечір населеню. Всього буде працювати 6 машин,

– заявила директорка Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук.

Також без води на два дні залишили правобережну частину Дніпра, а також деякі інші міста і селища Дніпропетровської області. Роблять це через планові ремонтно-профілактичних роботи на Аульському водоводі. Відновити подачу води обіцяють вранці 10 серпня.