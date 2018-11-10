Половине стран мира грозит сокращение населения, – исследование

Ученые констатируют, что в мире произошел значительный спад количества детей, которых рожает за свою жизнь среднестатистическая женщина. Этот спад поставил половину стран мира перед лицом "бэби-кризиса".

Об этом сообщает русская служба BBC.

В этих странах количества новорожденных окажется недостаточно для сохранения текущей численности населения. Исследователи заявили, что полученный результат оказался для них "большой неожиданностью".

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В частности, исследование проанализировало тенденции во всех странах мира с 1950 по 2017 год. Оно показало, что в 1950 году у каждой женщины за ее жизнь рождалось в среднем 4,7 ребенка. В прошлом году показатель был вдвое ниже – 2,4.

За этой цифрой скрываются огромные различия между странами. Например, коэффициент рождаемости в Нигере составляет 7,1 ребенка, а на острове Кипр на каждую женщину приходится лишь 1 рождение. В Великобритании этот показатель составляет 1,7, что примерно соответствует цифрам в большинстве стран Западной Европы.

Суммарный коэффициент рождаемости – это среднее число детей, которых каждая женщина рожает за всю свою жизнь. Это не то же самое, что уровень рождаемости – количество новорожденных на тысячу человек населения в отдельно взятом году.

Когда суммарный коэффициент рождаемости страны падает и оказывается ниже уровня 2,1, то в конце концов численность населения начнет снижаться. В 1950 году ни одна страна не находилась в похожем положении.

Мы достигли водораздела, за которым у половины стран суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем уровень простого воспроизводства населения. Если ничего не изменится, численность населения в этих странах будет сокращаться. Это знаменательный переход. Это неожиданность даже для людей вроде меня. Мысль о том, что это касается половины стран мира, очень удивит людей,

– сказал руководитель института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете Кристофер Маррей.

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Низкий суммарный коэффициент рождаемости в основном наблюдается в экономически развитых странах. Среди них большинство государств Европы, США, Южная Корея и Австралия.