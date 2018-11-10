01:28
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Половине стран мира грозит сокращение населения, – исследование

      76 Читати новину українською
      Половине стран мира грозит сокращение населения, – исследование
      Половине стран мира грозит сокращение населения, – исследование / Иллюстративное фото

      Ученые констатируют, что в мире произошел значительный спад количества детей, которых рожает за свою жизнь среднестатистическая женщина. Этот спад поставил половину стран мира перед лицом "бэби-кризиса".

      Об этом сообщает русская служба BBC.

      В этих странах количества новорожденных окажется недостаточно для сохранения текущей численности населения. Исследователи заявили, что полученный результат оказался для них "большой неожиданностью".

      Читайте также: Из-за изменения климата на Земле вскоре появятся миллионы климатических беженцев, – эколог

      В частности, исследование проанализировало тенденции во всех странах мира с 1950 по 2017 год. Оно показало, что в 1950 году у каждой женщины за ее жизнь рождалось в среднем 4,7 ребенка. В прошлом году показатель был вдвое ниже – 2,4.

      За этой цифрой скрываются огромные различия между странами. Например, коэффициент рождаемости в Нигере составляет 7,1 ребенка, а на острове Кипр на каждую женщину приходится лишь 1 рождение. В Великобритании этот показатель составляет 1,7, что примерно соответствует цифрам в большинстве стран Западной Европы.

      Суммарный коэффициент рождаемости – это среднее число детей, которых каждая женщина рожает за всю свою жизнь. Это не то же самое, что уровень рождаемости – количество новорожденных на тысячу человек населения в отдельно взятом году.

      Когда суммарный коэффициент рождаемости страны падает и оказывается ниже уровня 2,1, то в конце концов численность населения начнет снижаться. В 1950 году ни одна страна не находилась в похожем положении.

      Мы достигли водораздела, за которым у половины стран суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем уровень простого воспроизводства населения. Если ничего не изменится, численность населения в этих странах будет сокращаться. Это знаменательный переход. Это неожиданность даже для людей вроде меня. Мысль о том, что это касается половины стран мира, очень удивит людей,
      – сказал руководитель института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете Кристофер Маррей.

      Читайте также: Насколько население Украины уменьшилось с начала года: свежие данные

      Низкий суммарный коэффициент рождаемости в основном наблюдается в экономически развитых странах. Среди них большинство государств Европы, США, Южная Корея и Австралия.

      Теги: Дети и несовершеннолетние статистика исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Трамп и Макрон разругались из-за армии
      10 ноября , 22:26 Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Трамп и Макрон разругались из-за армии
      Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      10 ноября , 22:13 Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      10 ноября , 22:00 Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      Наталія Лебідь
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      10 ноября , 20:00 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька
      Де і чому найбільше поважають вчителів
      10 ноября , 19:00 Де і чому найбільше поважають вчителів
      Блог Медіа
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке строят новый Всемирный торговый центр
       2 сентября 2011 , 15:41 2
      Чем поразила ярмарка современных игрушек в Нью-Йорке
       17 февраля 2016 , 23:27
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук