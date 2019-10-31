Половину государственной земли разворовали, ее будут возвращать правоохранители, – Милованов

На протяжении всех лет независимости Украины, как выявили проверки, половину государственных земель сельскохозяйственного назначения разворовали. Причем инвентаризация еще не завершена.

Об этом говорил на брифинге в Кабмине в четверг, 31 октября, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет Интерфакс-Украина.

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"Половину госземель почти за 30 лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 миллиона гектаров, а сейчас инвентаризация показывает (и мы ее еще не закончили), что выйдем на 600-700 тысяч гектаров", – пояснил министр.

По словам Милованова, инвентаризация – один из первых этапов земельной реформы. На втором этапе полученную информацию передадут в правоохранительные органы, чтобы те вернули украденные земли.

Заместитель министра Тарас Высоцкий рассказал, что сейчас в кадастр внесено 500 тысяч гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения, и процесс внесения таких земель в кадастр продолжается.

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В отношении предприятий АПК, переданных Минэкономики, Высоцкий сказал: "Мы видим, что по документам должно быть 111,2 тысячи гектаров земель, а в кадастр внесены сведения о 67 тысячах. Инвентаризация подходит к концу, но уже видим, что выйдем на 70 тысяч гектаров, максимум – 75 тысяч".

Заметим, что по данным Министерства экономики, в его подчинение передали 493 агропромышленных предприятий, из них 254 – действующие юридические лица, 193 в состоянии прекращения деятельности, а 7 вообще расположены на неподконтрольной Украине территории.