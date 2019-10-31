Половину державної землі розікрали, її повертатимуть правоохоронці, – Милованов

Протягом усіх років незалежності України, як виявили перевірки, половину державних земель сільськогосподарського призначення розікрали. Причому інвентаризація ще навіть не завершена.

Про це говорив на брифінгу в Кабміні у четвер, 31 жовтня, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, пише Інтерфакс-Україна.

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"Половину держземель майже за 30 років незалежності України розікрали різними методами, різними схемами. За документами було 1,3 мільйона гектарів, а нині інвентаризація показує (і ми її ще не завершили), що вийдемо на 600 –700 тисяч гектарів", – пояснив міністр.

За словами Милованова, інвентаризація – один із перших етапів земельної реформи. На другому етапі отриману інформацію передадуть до правоохоронних органів, аби ті повернули вкрадені землі.

Заступник міністра Тарас Висоцький розповів, що наразі до кадастру внесено 500 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, і процес внесення таких земель до кадастру триває.

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Щодо підприємств АПК, переданих Мінекономіки, Висоцький сказав: "Ми бачимо, що за документами мало бути 111,2 тисячі гектарів земель, а до кадастру внесено інформацію про 67 тисяч. Інвентаризація доходить кінця, але вже бачимо, що вийдемо на 70 тисяч гектарів, щонайбільше – 75 тисяч".

Зауважимо, що за даними Міністерства економіки, в його підпорядкування передали 493 агропромислових підприємства, із них 254 – чинні юридичні особи, 193 у стані припинення діяльності, а 7 взагалі розташовані на непідконтрольній Україні території.