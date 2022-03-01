Соответствующая информация была обнародована в телеграмме Министерства инфраструктуры Украины. Об этом стало известно 1 марта.

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Пять стран будут пропускать транспорт без международных разрешений

Польша, Болгария, Грузия, Румыния, Турция уже подтвердили готовность пропускать украинские транспортные средства без международных разрешений,

– говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что это упростит логистику гуманитарной и военно-технической помощи Украине.

Более того, договорились с пограничниками о том, чтобы водителей грузовиков, которые будут доставлять помощь для Украины, пропускали через государственную границу. Все водители грузовиков, желающих помочь стране, смело могут это делать.

Советы каждому украинцу /Инфографика 24 канала

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