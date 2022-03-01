Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Міністерства інфраструктури України. Про це стало відомо 1 березня.

До теми Куди евакуюватися українцям зі складними хворобами або залежністю від медикаментів

П'ять країн пропускатимуть транспорт без міжнародних дозволів

Польща, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина вже підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів,

– мовиться у повідомленні.

У міністерстві заявили, що це спростить логістику гуманітарної та військово-технічної допомоги до України.

Ба більше, домовились з прикордонниками про те, щоб водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу для України, пропускали через державний кордон. Всі водії вантажівок, які хочуть допомогти країні, сміливо можуть це робити.



Поради кожному українцю /Інфографіка 24 каналу



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