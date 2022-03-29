Об этом в интервью изданию рассказал вице-премьер-министр Петр Глинский, который отвечает за усилия страны по принятию украинских беженцев.

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Польша продолжит принимать украинских беженцев

Политик сообщил, что Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько будет нужно.

У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев,

– заявил Глинский.

По его словам, за последний месяц страна приняла 2,3 миллиона беженцев. Это больше, чем любое другое европейское государство. В последнее время количество прибывших упало, однако Варшава готовится к предстоящим волнам.

В то же время Глинский отметил, что Западу очень важно не уменьшать гуманитарную помощь стране. "Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", – пояснил вице-премьер.

В ЕС по-разному реагируют на позицию Польши

Готовность Польши принять так много украинских беженцев, хотя она отказалась сделать то же самое для беженцев из Сирии и Афганистана, произвела впечатление на многие страны Евросоюза.

Глинский объяснил разницу в подходах тем, что до войны в Польше уже жили и работали примерно 1,5 миллиона украинцев. Он отметил глубокие культурные связи между странами.

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