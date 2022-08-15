Выступая на военном фестивале в честь 102-летия победы над большевиками в Варшавской битве, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в польской авиации появятся южнокорейские учебно-боевые самолеты.

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Он подчеркнул, что использовать и дальше постсоветскую технику уже невозможно.

Мы выведем самолеты МиГ-29 и Су-22 в очень короткие сроки. Помимо американских машин F-16 и F-35, в польской авиации появятся южнокорейские учебно-боевые самолеты.

– сказал Блащак.

Как Блащак отреагировал на критику по закупке техники

Некоторые поляки критикуют министра обороны Польши за покупку новой боевой техники для польской армии. По его словам, вероятно, критики "хотели бы, чтобы я купил эту технику в другом месте".

"Однако я покупаю технику, проверенную в боях, которая гарантирует безопасность Польши", – подчеркнул Блащак.

Он заверил, что процесс укрепления вооруженных сил Польши прогрессирует: "Мы развиваем польское войско, создаем новые подразделения, оснащаем солдат современной техникой, усиливаем наши вооруженные силы, нашу авиацию".

Глава оборонного ведомства добавил, что это особенно заметно на авиабазе в Ласке, где проходил военный фестиваль. Также Блащак заявил, что у Польши будут сильнейшие сухопутные войска среди всех европейских партнеров по НАТО, чтобы эффективно отпугнуть российского агрессора.

Как Польша противодействует российской агрессии

Кроме того, Польша оказывает военную помощь Украине, принимает украинцев у себя и помогает им финансово, страна уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам. В настоящее время их могут получить граждане России, которые из-за работы вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

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