Виступаючи на військовому фестивалі на честь 102-ї річниці перемоги над більшовиками у Варшавській битві, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у польській авіації з'являться південнокорейські навчально-бойові літаки.

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Він підкреслив, що використовувати й надалі пострадянську техніку уже неможливо.

Ми виведемо літаки МіГ-29 і Су-22 в дуже короткий термін. Крім американських машин F-16 і F-35, у польській авіації з'являться південнокорейські навчально-бойові літаки,

– сказав Блащак.

Як Блащак відреагував на критику щодо закупівлі техніки

Деякі поляки критикують міністра оборони Польщі за закупівлі нової бойової техніки для польської армії. За його словами, ймовірно, критики "хотіли б, щоб я купив цю техніку в іншому місці".

"Проте я купую техніку, перевірену в боях, яка гарантує безпеку Польщі", – підкреслив Блащак.

Він запевнив, що процес зміцнення збройних сил Польщі прогресує: "Ми розвиваємо військо польське, створюємо нові підрозділи, оснащуємо солдатів сучасною технікою, посилюємо наші збройні сили, нашу авіацію".

Очільник оборонного відомства додав, що це особливо помітно на авіабазі в Лаську, де відбувався військовий фестиваль. Також Блащак заявив, що Польща матиме найсильніші сухопутні війська серед усіх європейських партнерів по НАТО, аби ефективно відлякувати російського агресора.

Як Польща протидіє російській агресії

Крім того, що Польща надає військову допомогу Україні, приймає українців у себе та допомагає їм фінансово, країна вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам. Наразі їх можуть отримати громадяни росії, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, зокрема водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

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