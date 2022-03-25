В то же время президент страны Анджей Дуда отреагировал на угрозы России. В частности, о возможности распространения российского вторжения, например, в Польшу.

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Дуда отреагировал на угрозы России

На вопрос одного из журналистов об "угрозах России против Польши", Дуда сказал, что есть поговорка: "не пугай, не пугай… (ибо сам в штаны наложишь (ред.) – nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz". После этого подчеркнул, что их страна и дальше хочет жить в мире.

Глава Польши отметил, что они вырвались из-за железного занавеса, вернули полный суверенитет, независимость и экономическую свободу, чтобы жить комфортно и развиваться как государство. И проявлять агрессию ни к кому не планируют.

Но мы должны готовиться к тому, что кто-нибудь захочет на нас напасть. Если это так, он должен учитывать, что мы будем твердо стоять на защите Родины. И могу уверить, она достаточно велика, чтобы было где хоронить нападающих,

– добавил Дуда.

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