Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на такі погрози Росії. Зокрема заявив, що Польща досить велика, щоб було де поховати нападників.

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Дуда відреагував на погрози Росії

На питання одного з журналістів про "погрози Росії проти Польщі", Дуда сказав, що є приказка: "не лякай, не лякай… (бо сам в штани накладеш – 24 канал) – nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz". Після цього підкреслив, що їхня країна й надалі хоче жити в мирі.

Очільник Польщі зауважив, що вони вирвалися з-за залізної завіси, повернули повний суверенітет, незалежність та економічну свободу, щоб жити комфортно й розвиватися як держава. І проявляти агресію ні до кого не планують.

Але ми повинні готуватися до того, що хтось захоче на нас напасти. Якщо це так, то він повинен враховувати, що ми будемо твердо стояти на захисті Батьківщини. І можу запевнити, вона досить велика, щоб було де ховати нападників,

– додав Дуда.

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