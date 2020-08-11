Польша готова стать посредницей между властью и оппозицией Беларуси
МИД Польши заявило, что государство готово выступить посредником между властью и оппозицией в Беларуси. Глава министерства Яцек Чапутович заявил, что Польша заинтересована, чтобы Беларусь была демократической и открытой к сотрудничеству.
О том, что Варшава готова выступить посредником между двумя сторонами протестов в Минске и других городах, пишет беларусское издание "Наша Ніва".
К слову Всенародный страйк в Беларуси на предприятиях: силовики уже задерживают участников
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что у его государства уже есть опыт таких переговоров. Как пример он вспомнил 1989 год, когда состоялись переговоры власти и оппозиции в Польше – так называемый "Круглый стол".
Мы к этому готовы, это может быть наш вклад. Мы считаем необходимым начало переговоров власти с представителями общества,
– заявил Чапутович.
Протесты в Беларуси: коротко
- Они продолжались на протяжении всей предвыборной кампании, однако с особой силой вспыхнули после президентских выборов. Все из-за того, что большинство граждан не верит в подлинность их результатов.
- В СМИ много писали о примерах массовых фальсификаций на избирательных участках. Поэтому беларусы уверены: победу должна была получить "техническая" оппозиционерка Светлана Тихановская.
- С 11 августа беларусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- Сама Светлана Тихановская уехала в Литву. Она намекнула на то, что ее могли пугать. Впоследствии она призвала протестующих "сдать оружие" и идти домой.