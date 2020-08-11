МИД Польши заявило, что государство готово выступить посредником между властью и оппозицией в Беларуси. Глава министерства Яцек Чапутович заявил, что Польша заинтересована, чтобы Беларусь была демократической и открытой к сотрудничеству.

О том, что Варшава готова выступить посредником между двумя сторонами протестов в Минске и других городах, пишет беларусское издание "Наша Ніва".

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что у его государства уже есть опыт таких переговоров. Как пример он вспомнил 1989 год, когда состоялись переговоры власти и оппозиции в Польше – так называемый "Круглый стол".

Мы к этому готовы, это может быть наш вклад. Мы считаем необходимым начало переговоров власти с представителями общества,

– заявил Чапутович.

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