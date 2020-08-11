МЗС Польщі заявило, що держава готова виступити посередницею між владою й опозицією в Білорусі. Глава міністерства Яцек Чапутович заявив, що Польща зацікавлена, аби Білорусь була демократичною й відкритою до співпраці.

Про те, що Варшава готова виступити посередником між двома сторонами протестів у Мінську й інших містах, пише білоруське видання "Наша Ніва".

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Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що в його держави вже є досвід таких переговорів. Як приклад він пригадав 1989 рік, коли відбулися переговори влади й опозиції Польщі – так званий "Круглий стіл".

Ми до цього готові, це може бути наш внесок. Ми вважаємо необхідним початок переговорів влади з представниками суспільства,

– заявив Чапутович.

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