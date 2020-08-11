Польща готова стати посередницею між владою й опозицією Білорусі
МЗС Польщі заявило, що держава готова виступити посередницею між владою й опозицією в Білорусі. Глава міністерства Яцек Чапутович заявив, що Польща зацікавлена, аби Білорусь була демократичною й відкритою до співпраці.
Про те, що Варшава готова виступити посередником між двома сторонами протестів у Мінську й інших містах, пише білоруське видання "Наша Ніва".
До слова Всенародний страйк у Білорусі на підприємствах: силовики вже затримують учасників
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що в його держави вже є досвід таких переговорів. Як приклад він пригадав 1989 рік, коли відбулися переговори влади й опозиції Польщі – так званий "Круглий стіл".
Ми до цього готові, це може бути наш внесок. Ми вважаємо необхідним початок переговорів влади з представниками суспільства,
– заявив Чапутович.
Протести в Білорусі: коротко
- Вони тривали впродовж усієї передвиборчої кампанії, втім з особливою силою спалахнули після президентських виборів. Усе через те, що більшість громадян не вірить у справжність їхніх результатів.
- У ЗМІ багато писали про приклади масових фальсифікацій на виборчих дільницях. Тож білоруси певні: перемогу мала отримати "технічна" опозиціонерка Світлана Тихановська.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Натомість сама Світлана Тихановська виїхала в Литву. Вона натякнула на те, що її могли залякувати. Згодом вона закликала протестувальників "здати зброю" і йти додому.