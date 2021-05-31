Польша нуждается в работниках из-за границы не только в традиционных сферах: строительстве или торговле. Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек.

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По словам чиновницы, польские работодатели положительно оценивают украинских или белорусских мигрантов.

Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начать здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно, – сказала Михалек.

Процедуру трудоустройства упростят

Чиновник отметила, что в Национальном плане восстановления Польши в постковидный период уже предусмотрели упрощение процедуры трудоустройства иностранцев:

планируют повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам,

уменьшить срок на получение таких документов и ограничить лишние формальности.

Процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев хотят цифровизовать.

Обратите внимание! В Польше официально работают более полумиллиона украинцев. Значительное количество в сфере производства. Число нелегалов уверенно уменьшается.