Мужчину заметили, когда он перелезал через ограду. Его задержали пограничники Мукачевского отряда, а именно – отделение "Большая Паладь".

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Они выяснили, что он – гражданин Польши. При этом, с начала года его уже задерживали пограничники Львовского и Чопского отрядов.

После задержания поляка доставили в пограничное подразделение, чтобы составить на него протокол. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.

Другие задержания на границе

  • Ранее пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который незаконно пересек границу с Украиной. Теперь ему грозит запрет въезда на 10 лет.
  • А на границе Украины и Словакии задержали гражданина Германии, который пробирался в Украину лесом. Он направлялся во Львов – в гости к знакомым.
  • В Одесской области мужчина нелегально пересек границу Украины и Молдовы. Выяснилось, что его уже длительное время разыскивает Интерпол.