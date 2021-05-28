Чоловіка помітили, коли він перелізав через загорожу. Його затримали прикордонники Мукачівського загону, а саме – відділення "Велика Паладь".
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Вони з'ясували, що він – громадянин Польщі. При цьому, від початку року його вже затримували прикордонники Львівського і Чопського загонів.
Після затримання поляка доправили до прикордонного підрозділу, аби скласти на нього протокол. Подальшу долю порушника вирішуватиме суд.
Інші затримання на кордоні
- Раніше прикордонники Сумського загону затримали росіянина, який незаконно перетнув кордон з Україною. Тепер йому загрожує заборона в'їзду на 10 років.
- А на кордоні України та Словаччини затримали громадянина Німеччини, який пробирався в Україну лісом. Він прямував до Львова – у гості до знайомих.
- На Одещині чоловік нелегально перетнув кордон України та Молдови. З'ясувалося, що його вже тривалий час розшукує Інтерпол.