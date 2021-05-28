Чоловіка помітили, коли він перелізав через загорожу. Його затримали прикордонники Мукачівського загону, а саме – відділення "Велика Паладь".

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Вони з'ясували, що він – громадянин Польщі. При цьому, від початку року його вже затримували прикордонники Львівського і Чопського загонів.

Зверніть увагу! Під час допиту чоловік пояснив прикордонникам свої мотиви. Він заявив, що хотів потрапити до України на збір полуниці.

Після затримання поляка доправили до прикордонного підрозділу, аби скласти на нього протокол. Подальшу долю порушника вирішуватиме суд.

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