Зламав систему: німець крізь ліс намагався незаконно пробратися в Україну
Незвичний випадок трапився 13 травня на кордоні України та Словаччини на території Закарпатської області. Прикордонники затримали громадянина Німеччини, який пробирався в Україну лісом.
Джерело:Держприкордонслужба
Чоловік шукав обхідні стежки, щоб оминути пункти пропуску через державний кордон. А коли його помітили – не реагував на вимоги зупинитися.
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Німець намагався дістатися території України крізь ліс
13 травня прикордонники Чопського загону затримали іноземця під час спроби незаконно перетнути державний кордон Словаччини й України. Це сталося неподалік пункту пропуску "Малий Березний".
- Коли правоохоронці помітили порушника й звернулися до нього, той не тільки проігнорував вимогу зупинитися, а й кинувся втікати. Щоб запобігти втечі, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл.
- Чоловіка затримали. Що цікаво, у нього при собі був закордонний паспорт – громадянина Німеччини. І цим документом він намагався скористатися раніше.
Німець хотів зайти на територію України якраз через пункт пропуску "Малий Березний" – але не зміг. У нього не було страхового поліса, тож у перетині кордону іноземцю відмовили.
- Чому чоловік вирішив не придбати страхівку, наприклад, онлайн – невідомо.
- Натомість він прийняв дивне рішення шукати лісові стежки в обхід прикордонників.
За його словами, йшов він до Львова – в гості до знайомих. Та тепер знайомі німця не дочекаються – він відповідатиме за порушення кордону в суді.
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