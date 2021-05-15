Незвичний випадок трапився 13 травня на кордоні України та Словаччини на території Закарпатської області. Прикордонники затримали громадянина Німеччини, який пробирався в Україну лісом.

Чоловік шукав обхідні стежки, щоб оминути пункти пропуску через державний кордон. А коли його помітили – не реагував на вимоги зупинитися.

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Німець намагався дістатися території України крізь ліс

13 травня прикордонники Чопського загону затримали іноземця під час спроби незаконно перетнути державний кордон Словаччини й України. Це сталося неподалік пункту пропуску "Малий Березний".

Коли правоохоронці помітили порушника й звернулися до нього, той не тільки проігнорував вимогу зупинитися, а й кинувся втікати. Щоб запобігти втечі, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл.

Чоловіка затримали. Що цікаво, у нього при собі був закордонний паспорт – громадянина Німеччини. І цим документом він намагався скористатися раніше.

Німець хотів зайти на територію України якраз через пункт пропуску "Малий Березний" – але не зміг. У нього не було страхового поліса, тож у перетині кордону іноземцю відмовили.

Чому чоловік вирішив не придбати страхівку, наприклад, онлайн – невідомо.

Натомість він прийняв дивне рішення шукати лісові стежки в обхід прикордонників.

За його словами, йшов він до Львова – в гості до знайомих. Та тепер знайомі німця не дочекаються – він відповідатиме за порушення кордону в суді.