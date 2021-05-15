Необычный случай произошел 13 мая на границе Украины и Словакии на территории Закарпатской области. Пограничники задержали гражданина Германии, который пробирался в Украинв лесом.

Мужчина искал обходные тропы, чтобы минуть пункты пропуска через государственную границу. А когда его заметили – не реагировал на требования остановиться.

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Немец пытался пробраться на территорию Украины через лес

13 мая пограничники Чопского отряда задержали иностранца при попытке незаконно пересечь государственную границу Словакии и Украины. Это произошло недалеко от пункта пропуска "Малый Березный".

Когда правоохранители заметили нарушителя и обратились к нему, тот не только проигнорировал требование остановиться, но и бросился бежать. Чтобы предотвратить бегство, пограничникам пришлось сделать предупредительный выстрел.

Мужчину задержали. Что интересно, у него при себе был заграничный паспорт – гражданина Германии. И этим документом он пытался воспользоваться ранее.

Немец хотел зайти на территорию Украины как раз через пункт пропуска "Малый Березный" – но не смог. У него не было страхового полиса , поэтому в пересечении границы иностранцу отказали.

Почему мужчина решил не приобрести страховку, например, онлайн – неизвестно.

Вместо этого он принял странное решение искать лесные тропы в обход пограничников.

По его словам, шел он во Львов – в гости к знакомым. Но теперь знакомые немца не дождутся – он будет отвечать за нарушение границы в суде.