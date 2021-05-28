Соответствующее сообщение он опубликовал в своем инстаграме. Это произошло 28 мая, когда в России отмечают День пограничника.

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"Есть такая профессия – родину защищать", – подписал он свое сообщение в соцсети. То есть процитировал фразу из советского фильма "Офицеры".



Валуев поздравил российских пограничников и оконфузился / Фото из соцсетей

Подписчики Валуева сразу заметили, что что-то не так. "Это не наш! Забери и поставь фото нашего пограничника", – писали ему в комментариях.

Реакция Валуева на замечание

На ошибку обратили внимание и журналисты "Общественной службы новостей". Они также указали на это политику. Валуев, конечно, не поблагодарил, а отреагировал довольно агрессивно.

Господи! Сейчас поменяем фото, чего из-за этого разводить панику. Если бы вы мне не сказали, я бы даже и не вспомнил. Спасибо, что предупредили,

– ответил им он.

Впоследствии, Валуев удалил это фото со своей инстаграм-страницы. Чтобы не сконфузиться снова, он заменил его на фотографию с флагом пограничных войск России.