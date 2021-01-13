Министерство юстиции Польши подготовит законопроект, который будет запрещать соцсетям удалять сообщения или блокировать пользователей, исходя из собственных соображений. Вероятно, регулировать этот сегмент страна решила после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа.

В то же время в Минюсте считают, что Польша должна "защищать свободу слова в интернете от нарушений со стороны крупных корпораций". Об этом сообщает Euractiv.

Читайте также Сколько польских виз получили украинцы в 2020 году: детали

Что предусматривает законопроект

Администрация соцсетей сможет удалять сообщения или блокировать пользователей только в том случае, если найдет нарушение законодательства Польши.

Пользователи смогут обжаловать такое решение.

Кроме того, на соцсеть можно будет подать иск в суд, если администрация недостаточно аргументирует причину удаления аккаунта, или же если пользователь получит объяснение после 48 часов с момента блокировки или удаления аккаунта.

Что заявил премьер-министра Польши

Матеуш Моравецкий заявил, что соцсети не должны "цензурировать те мнения, с которыми они не соглашаются". Владельцы корпораций, по его мнению, не должны решать, какая позиция правильная, а какая нет.

Блокировка Трампа в соцсетях: что стоит знать