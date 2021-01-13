Міністерство юстиції Польщі підготує законопроєкт, який заборонятиме соцмережам видаляти дописи чи блокувати користувачів, виходячи з власних міркувань. Ймовірно, регулювати цей сегмент країна вирішила після блокування акаунтів президента США Дональда Трампа.

Водночас у мін'юсті вважають, що Польща має "захищати свободу слова в інтернеті від порушень з боку великих корпорацій". Про це повідомляє Euractiv.

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Що передбачатиме законопроєкт

Адміністрація соцмереж зможе видаляти дописи чи блокувати користувачів лише в тому разі, якщо знайде порушення законодавства Польщі.

Користувачі зможуть оскаржити таке рішення.

Окрім того, на соцмережу можна буде подати позов до суду, якщо адміністрація недостатньо аргументує причину видалення облікового запису, або ж якщо користувач отримає пояснення після 48 годин з моменту блокування чи видалення акаунта.

Що заявив прем'єр-міністра Польщі

Матеуш Моравецький заявив, що соцмережі не повинні "цензурувати ті думки, з якими вони не погоджуються". Власники корпорацій, на його думку, не повинні вирішувати, яка позиція правильна, а яка – ні.

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