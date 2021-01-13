На захист свободи слова: у Польщі можуть заборонити соцмережам блокувати користувачів
Міністерство юстиції Польщі підготує законопроєкт, який заборонятиме соцмережам видаляти дописи чи блокувати користувачів, виходячи з власних міркувань. Ймовірно, регулювати цей сегмент країна вирішила після блокування акаунтів президента США Дональда Трампа.
Водночас у мін'юсті вважають, що Польща має "захищати свободу слова в інтернеті від порушень з боку великих корпорацій". Про це повідомляє Euractiv.
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Що передбачатиме законопроєкт
- Адміністрація соцмереж зможе видаляти дописи чи блокувати користувачів лише в тому разі, якщо знайде порушення законодавства Польщі.
- Користувачі зможуть оскаржити таке рішення.
- Окрім того, на соцмережу можна буде подати позов до суду, якщо адміністрація недостатньо аргументує причину видалення облікового запису, або ж якщо користувач отримає пояснення після 48 годин з моменту блокування чи видалення акаунта.
Що заявив прем'єр-міністра Польщі
Матеуш Моравецький заявив, що соцмережі не повинні "цензурувати ті думки, з якими вони не погоджуються". Власники корпорацій, на його думку, не повинні вирішувати, яка позиція правильна, а яка – ні.
Блокування Трампа в соцмережах: що варто знати
- Після заворушень у Вашингтоні облікові записи чинного президента США заблокували у фейсбуці та інстаграмі щонайменше на 2 тижні після заворушень у Вашингтоні.
- Натомість Twitter назавжди заблокував акаунт Дональда Трампа.
- Зі свого боку Google оголосив про блокування у своєму магазині додатку Parler – американська служба мікроблогів та соціальних мереж. Parler має значну базу користувачів прихильників Дональда Трампа, консерваторів, теоретиків змови та правих екстремістів.
- Трампа звинувачують у підбуренні до насильства через соціальні мережі.
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