Детали рассказал Мариуш Блащак – министр обороны Польши. Он сообщил о визите в страну заместителя председателя правления General Dynamics. Собственно эта компания и производит легендарные Abrams.

Обратите внимание Зеленский рассказал, сколько БТР Rosomak получит Украину от Польши

Мы говорили о создании в Польше центра обслуживания для танков Abrams. Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams,

– подчеркнул Блащак.

Кроме того, Польша может начать производить все необходимое для Abrams.

У россиян, которые уже "откопали" танки Т-54, сделанные еще 80 лет назад, началась настоящая истерика. Граждане страны-террористки принялись угрожать Польше. Не обошлось и без традиционного для России бряцания ядерным оружием.

Вой в соцсетях набирает обороты. Особенно "одаренные" граждане страны-террористки призывают ударить ядеркой так, чтобы от всего мира ничего не осталось.

Можно только представить, как будет пылать на болотах, когда Украина получит Abrams. В Пентагоне уже подтвердили, что Штаты предоставят их ВСУ. Тем временем Россия достает из глубин своей позорной истории все более старое оружие.