Об этом рассказала заместитель официального представителя Министерства обороны США. Сабрина Сингх во время брифинга. Она отметила, что танки должны быть отправлены до конца текущего года.

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Точных дат нет, но планируют отправить до конца этого года

Иностранные партнеры передают Украине оружие и технику, чтобы ВСУ могли выгнать врага из родных земель. В частности, США должны отправить танки Abrams.

Правда, пока неизвестно, когда именно Украина получит их. Заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх отмечает, что это должно произойти до конца 2023 года.

Подготовка (украинских защитников – 24 Канал) еще не началась. Наша цель – доставить их (танки Abrams – 24 Канал) в Украину до конца года, но это единственные термины, которые я могу назвать прямо сейчас,

– сказала Сабрина Сингх.

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