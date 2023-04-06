Об этом рассказала заместитель официального представителя Министерства обороны США. Сабрина Сингх во время брифинга. Она отметила, что танки должны быть отправлены до конца текущего года.
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Точных дат нет, но планируют отправить до конца этого года
Иностранные партнеры передают Украине оружие и технику, чтобы ВСУ могли выгнать врага из родных земель. В частности, США должны отправить танки Abrams.
Правда, пока неизвестно, когда именно Украина получит их. Заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх отмечает, что это должно произойти до конца 2023 года.
Подготовка (украинских защитников – 24 Канал) еще не началась. Наша цель – доставить их (танки Abrams – 24 Канал) в Украину до конца года, но это единственные термины, которые я могу назвать прямо сейчас,
– сказала Сабрина Сингх.
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Эксминистр обороны оценил новый пакет военной помощи США
- Бывший министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк поделился своим мнением о новом пакете военной помощи от США. Отметим, что недавно в Штатах объявили о новой помощи Украине на сумму более 2,5 миллиарда долларов.
- Как отметил Загороднюк, новый пакет будет разделен на две части. Первая часть – техника и боеприпасы, изъятые из составов американской армии.
- А вторая (гораздо больше), на сумму 2,1 миллиарда долларов, пойдет на заключение контрактов с производителями вооружения. Потому эта часть помощи придет не сразу.