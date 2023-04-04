Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Украины (в 2019-2020 годах), председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк. По его словам, общая стоимость нового пакета военной помощи от США составляет 2,6 млрд долларов.

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Будет и срочная, и долгосрочная поддержка

Как отметил Загороднюк, новый пакет военной помощи от США разделен на две части. 500 миллионов выделят в рамках программы президентской передачи, предусматривающей изъятие техники или боеприпасов сразу из складов американской армии.

Но большинство средств – 2,1 миллиарда – пойдет на заключение контрактов с производителями вооружения. Это означает, что эта часть помощи поступит позже.

Подробнее о новом пакете военной помощи для Украины: смотрите видео

Мы видим два приоритета. Первый – поддержка в долгосрочной борьбе. Штаты понимают, что война не закончится быстро. Поэтому заказывают оружие и технику, которая придет через месяцы. А также дают то, что нужно уже завтра. В частности, для наших контрнаступательных действий,

– отметил Загороднюк.

Он добавил, что сейчас одним из приоритетов будут боеприпасы. Их достаточное количество чрезвычайно важно для успешного контрнаступления ВСУ.

Новый пакет помощи от США: кратко