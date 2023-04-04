Про це 24 Каналу розповів міністр оборони України (у 2019 – 2020 роках), голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. За його словами, загальна вартість нового пакету військової допомоги від США становить 2,6 мільярда доларів.

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Буде і термінова, і довгострокова підтримка

Як наголосив Загороднюк, новий пакет військової допомоги від США розділений на дві частини. 500 мільйонів виділять в межах програми президентської передачі, яка передбачає вилучення техніки чи боєприпасів одразу зі складів американської армії.

Але більшість коштів – 2,1 мільярда – піде на укладення контрактів з виробниками озброєння. Це означає, що ця частина допомоги надійде пізніше.

Детальніше про новий пакет військової допомоги для України: дивіться відео

Ми бачимо два пріоритети. Перший – підтримка в довгостроковій боротьбі. Штати розуміють, що війна не закінчиться швидко. Тому замовляють зброю та техніку, яка прийде через місяці. А також дають те, що треба вже завтра. Зокрема для наших контрнаступальних дій,

– зазначив Загороднюк.

Він додав, що зараз одним з пріоритетів будуть боєприпаси. Їхня достатня кількість надзвичайно важлива для успішного контрнаступу ЗСУ.

Новий пакет допомоги від США: коротко