Польша может усилить карантин из-за обнаруженных новых вспышек коронавируса
Власти Польши не исключают возможности ослабления карантина. Причиной стал рост количества инфицированных коронавирусом.
Возможность возврата к карантину министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский обосновывает тем, что "поляки забыли, что у нас эпидемия". Такое мнение он высказал в интервью RMF-FM.
К слову ВОЗ ошеломила новыми данными о бессимптомных носителях COVID-19
Однако Шумовский сразу же добавил, что речь о полном закрытии и жестоком карантине не идет.
"Этого сделать нельзя, потому что тогда люди с онкологией, сердечными и сосудистыми заболеваниями умрут. Экономическая депрессия также вызывает смерть", – заявил польский чиновник.
Он также предостерег поляков от чрезмерной радости и оптимизма из-за ослабления карантина. Ведь тогда теряется бдительность. И подчеркнул, чего именно надо бояться. Как пример он привел, что человек среднего возраста может перенести коронавирус без осложнений. Но если такой человек встретится со своей мамой, папой или другими старшими родственниками, а они от него заразятся и умрут – тогда это будет трагедия.
Ситуация с коронавирусом в Польше
- За последние несколько дней ситуация с распространением коронавируса в Польше ухудшилась. Причиной стало то, что COVID-19 обнаружили у шахтеров в Силезском угольном бассейне. Там заразились почти 5 тысяч шахтеров из трех угольных компаний. Поэтому шахты на три недели закрыли на карантин.
- В субботу, 6 июня, было зарегистрировано 756 случаев – это наибольшее количество с начала ведения статистики. В воскресенье, 7 июня, Министерство здравоохранения сообщило о 575 случаях заражения. Две трети из этих новых случаев приходятся на шахтеров и их семьи, которые работают на шахте в Зофювце на юге Польши.
- По состоянию на 9 июня в Польше было обнаружено 27 365 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 1 172 человека.
- Страна объявила 20 марта режим эпидемии. Через месяц – с 19 апреля в Польше начали снимать карантин. С 4 мая начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. С 30 мая гражданам разрешили находиться на улице без масок. С 6 июня в Польше разрешено проводить массовые собрания с участием до 150 человек.