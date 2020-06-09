Власти Польши не исключают возможности ослабления карантина. Причиной стал рост количества инфицированных коронавирусом.

Возможность возврата к карантину министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский обосновывает тем, что "поляки забыли, что у нас эпидемия". Такое мнение он высказал в интервью RMF-FM.

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Однако Шумовский сразу же добавил, что речь о полном закрытии и жестоком карантине не идет.

"Этого сделать нельзя, потому что тогда люди с онкологией, сердечными и сосудистыми заболеваниями умрут. Экономическая депрессия также вызывает смерть", – заявил польский чиновник.

Он также предостерег поляков от чрезмерной радости и оптимизма из-за ослабления карантина. Ведь тогда теряется бдительность. И подчеркнул, чего именно надо бояться. Как пример он привел, что человек среднего возраста может перенести коронавирус без осложнений. Но если такой человек встретится со своей мамой, папой или другими старшими родственниками, а они от него заразятся и умрут – тогда это будет трагедия.

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