Влада Польщі не відкидає можливості послаблення карантинних обмежень. Причиною стало зростання кількості інфікованих на коронавірус.

Можливість повернення до карантинних обмежень міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський обґрунтовує тим, що "поляки забули, що в нас епідемія". Таку думку він висловив в інтерв'ю RMF-FM.

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Однак Шумовський одразу ж додав, що мова про повне закриття та жорстокого карантину не йде.

"Цього зробити не можна, бо тоді люди з онкологією, серцевими та судинними захворюваннями помруть. Економічна депресія також спричиняє смерть", – заявив польський чиновник.

Він також застеріг поляків від надмірної радості та оптимізму через послаблення карантину. Адже тоді втрачається пильність. І наголосив, чого саме треба боятися. ЯК приклад він навів, що чоловік середнього віку може перенести коронавірус без ускладнень. Але якщо така людина зустрінеться зі своєю мамою, татом чи іншими старшими родичами, а вони від нього заразяться та помруть – тоді це буде трагедія.

Ситуація з коронавірусом в Польщі

За останні декілька днів ситуація з поширенням коронавірусу в Польщі доволі погіршилася. Причиною стало те, що COVID-19 виявили у шахтарів у Сілезькому вугільному басейні. Там заразилися майже 5 тисяч шахтарів з трьох вугільних компаній. Через це шахти на три тижні закрили на карантин.

У суботу, 6 червня, було зареєстровано 756 випадків – це найбільша кількість з початку ведення статистики. У неділю, 7 червня, Міністерство охорони здоров'я повідомило про 575 випадків зараження. Дві третини з цих нових випадків припадають на шахтарів і їхні родини, які працюють на шахті в Зофювці на півдні Польщі.

Станом на 9 червня в Польщі було виявлено 27 365 випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 1172 особи.