Качиньский отметил, что в Польше нет лагерей для беженцев. Украинцев не будут держать, если они захотят переехать в другую страну.

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Польша не будет просить помощи у ЕС для беженцев из Украины

Вице-премьер Польши рассказал, что украинских беженцев не будут перераспределять. Каждый может решить самостоятельно, оставаться или ехать дальше. В Польше никого ни к чему не будут принуждать.

И второе правило – мы не выдвигаем просьб. Конечно, мы чувствуем, что заслуживаем помощи, но ничего не просим. Мы – государство в прекрасном состоянии, более чем втрое богаче, чем в начале 1990-х годов, и более чем втрое богаче Украины, если считать на душу населения,

– заметил Качиньский.

Чиновник добавил, что миротворческая миссия НАТО, которую он предложил в Киеве, нужна для того, чтобы просто сделать больше в вполне законных условиях, предусмотренных международным правом.

"Ведь на территорию России никто входить не планирует, миротворческая миссия будет в Украине при полном согласии украинской власти. И такая миссия очень помогла бы в гуманитарном измерении, и – не надо скрывать – это положительно повлияло бы на стратегическую ситуацию в Украине", – отметил вице-премьер.

Кроме этого, Качиньский отметил, что из-за войны в Украине он решил не уходить из правительства. Никто ведь не знает, когда она закончится. По словам вице-премьера, Германия снова и снова продолжала придерживаться старой теории Бисмарка: "Править Европой вместе с Россией". В свою очередь, у Франции несколько иная традиция, однако она также является пророссийской уже более 150 лет.

"Это было видно невооруженным глазом каждому, кто хоть немного знал историю. Мы много раз об этом говорили и предупреждали, здесь могу вспомнить и свое письмо в 2010 году. Мой покойный брат президент Лех Качиньский говорил об этом много раз, в частности в Грузии. К сожалению, это не хотели понимать", – заявил чиновник.

Он подытожил, что пророссийская политика в Европе была каким-то головокружением, которое, очевидно, очень поддерживало широкомасштабную коррупционную деятельность страны-террористки.