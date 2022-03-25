Качинський зауважив, що у Польщі немає таборів для біженців. Українців не триматимуть, якщо вони захочуть переїхати в якусь іншу країну.

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Польща не проситиме допомоги в ЄС для біженців з України

Віцепрем'єр Польщі розповів, що українських біженців не перерозподілятимуть. Кожен може вирішити самостійно, чи лишатися, чи їхати далі. У Польщі нікого ні до чого не змушуватимуть.

І друге правило – ми не висуваємо прохань. Звичайно, ми відчуваємо, що заслуговуємо на допомогу, але нічого не просимо. Ми – держава у прекрасному стані, більш ніж втричі багатша, ніж на початку 1990-х років, і більш ніж втричі багатша за Україну, якщо рахувати на душу населення,

– зауважив Качинський.

Урядовець додав, що миротворча місія НАТО, яку він запропонував у Києві, потрібна для того, щоб просто зробити більше у цілком законних умовах, передбачених міжнародним правом.

"Адже на територію Росії ніхто входити не планує, миротворча місія буде в Україні за повної згоди української влади. І така місія дуже допомогла б у гуманітарному вимірі, і – не треба приховувати – це позитивно вплинуло б на стратегічну ситуацію в Україні", – зазначив віцепрем'єр.

Окрім цього, Качинський зазначив, що через війну в Україні він вирішив не йти з уряду. Адже ніхто не знає, коли вона закінчиться.

За словами віцепрем'єра, Німеччина знову і знову продовжувала дотримуватись старої теорії Бісмарка: "Нумо правити Європою разом з Росією". Своєю чергою у Франції дещо інша традиція, проте вона також є проросійською вже понад 150 років.

"Це було видно неозброєним оком кожному, хто хоч трохи знав історію. Ми багато разів про це говорили та попереджали, тут можу згадати й свого листа 2010 року. Мій покійний брат президент Лех Качинський говорив про це багато разів, зокрема в Грузії. На жаль, це не хотіли розуміти", – заявив урядовець.

Він підсумував, що проросійська політика в Європі була якимось запамороченням, яке, очевидно, дуже підтримувала широкомасштабна корупційна діяльність країни-терористки.

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