С 1 сентября, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции, в Польше собираются полностью открыть школы. Ученикам даже не придется закрывать рот и нос, их просить будут только часто мыть руки.

Об этом рассказал министр образования Республики Польша Дариуш Пйонтковский 5 августа для TVN24 .

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Окончательное решение о проведении занятий всех или некоторых детей (в классах или дистанционно) принимать будет директор каждого учреждения после консультации с органами образования и санитарными службами.

Мы же хотим, чтобы основная модель работы в новом учебном году была традиционной, когда занятия проводятся в школах,

– заявил Пйонтковский.

Чтобы это стало возможным, Минздрав и санинспекция разработали руководство по организации учебного процесса. Правила м одифицировали, учитывая польский опыт и опыт других европейских стран.

Интересно, что одним из модифицированных правил является следующее: в школах не нужно будет обязательно закрывать рот и нос. Будут только рекомендовать часто мыть руки, а еще – напоминать о правилах гигиены.

Этих мер будет достаточно, если "в школу приходить будут только здоровые ученики, учителя и работники". А даже и здоровые по дороге в школу, желательно, пусть избегают общественного транспорта – лучше на велосипеде или пешком.

Накануне в Польше прирост новых инфицированных коронавирусом в четвертый раз за семь дней установил рекорд с начала эпидемии. А в Академии наук страны говорят, что вторая волна начнется уже с середины сентября.