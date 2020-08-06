З 1 вересня, попри спалахи коронавірусної інфекції, у Польщі збираються повністю відкрити школи. Учням навіть не доведеться закривати рот та ніс, їх проситимуть тільки часто мити руки.

Про це розповів міністр освіти Республіки Польща Даріуш Пйонтковський 5 серпня для TVN24.

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Остаточне рішення щодо проведення занять усіх чи деяких дітей (у класах чи дистанційно) прийматиме директор кожної установи після консультації з органами освіти й санітарними службами.

Ми ж хочемо, щоб основна модель роботи в новому навчальному році була традиційною, коли заняття проводять у школах,

– заявив Пйонтковський.

Щоб це стало можливим, МОЗ та санінспекція розробили припис щодо організації навчального процесу. Правила модифікували з огляду на польський досвід та досвід інших європейських країн.

Цікаво, що одним із модифікованих правил є таке: у школах не потрібно буде обов'язково закривати рот і ніс. Будуть лише рекомендувати часто мити руки, а ще – нагадувати про правила гігієни.

Цих заходів буде достатньо, якщо "у школу приходитимуть тільки здорові учні, вчителі й працівники". А навіть здорові дорогою до школи, бажано, нехай уникають громадського транспорту – краще велосипедом або пішки.

Напередодні у Польщі приріст нових інфікованих коронавірусом учетверте за сім днів встановив рекорд з початку епідемії. А в Академії наук країни кажуть, що друга хвиля почнеться вже з середини вересня.