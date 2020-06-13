С 13 июня на территорию Польши беспрепятственно могут въезжать иностранцы из стран-соседей, которые являются членами ЕС. К сожалению, установленные ранее карантинные ограничения для украинцев продолжают действовать.

Туристы из соседних с Польшей стран ЕС имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через государство, им не нужно проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран, передает TVN24.

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Впрочем, границы для других стран в Польше пока решили не открывать. На границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью усиленный пограничный контроль сохраняется.

В условиях пандемии украинцы могут попасть в Польшу, если они:

состоят в браке с гражданами Польши;

являются детьми польских граждан;

имеют разрешения на работу;

вид на жительство;

имеют членов семьи в этой стране.