Польша открыла границы для стран-соседей с ЕС
С 13 июня на территорию Польши беспрепятственно могут въезжать иностранцы из стран-соседей, которые являются членами ЕС. К сожалению, установленные ранее карантинные ограничения для украинцев продолжают действовать.
Туристы из соседних с Польшей стран ЕС имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через государство, им не нужно проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран, передает TVN24.
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Впрочем, границы для других стран в Польше пока решили не открывать. На границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью усиленный пограничный контроль сохраняется.
В условиях пандемии украинцы могут попасть в Польшу, если они:
- состоят в браке с гражданами Польши;
- являются детьми польских граждан;
- имеют разрешения на работу;
- вид на жительство;
- имеют членов семьи в этой стране.
Какова ситуация с коронавируса в Польше?
Ранее в Украине хвастались тем, что идут по польскому сценарию в борьбе с распространением коронавируса. Впрочем, как видно из статистики, в Украине количество больных COVID-19 начало резко расти, в то же время в Польше ситуация относительно спокойная.
Там состоянию на 12 июня зафиксировали более 28 500 случаев заболевания и 1 222 летальных случая.