З 13 червня на територію Польщі без перепон можуть в’їжджати іноземці з країн-сусідів, які є членами ЄС. На жаль, встановлені раніше карантинні обмеження для українців продовжують діяти.

Туристи з сусідніх до Польщі країн ЄС мають право на вільний в'їзд, виїзд та транзит через державу, їм не потрібно проходити карантин. Скасування обмежень також стосується усіх громадян ЄС, які приїжджатимуть із сусідніх з Польщею країн, передає TVN24.

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Втім, кордони для інших країн у Польщі поки вирішили не відкривати. На межі з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю посилений прикордонний контроль зберігається.

В умовах пандемії українці можуть потрапити до Польщі, якщо вони:

в шлюбі з громадянами Польщі;

є дітьми польських громадян;

мають дозволи на роботу;

дозволи на проживання;

мають членів родини у цій країні.