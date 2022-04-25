Об этом Матеуш Моравецкий рассказал в программе Gość Wydarzeń на польском телеканале Polsat News.

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Мы помогаем нашим соседям из Украины, а трудоустроясь в Польше, они помогают нам, нашей экономике,

– сказал премьер.

У чиновника спросили правдивое ли заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Польша передала Украине танки. Тот ответил лаконичным "да".

Из соображений безопасности Моравецкий не уточнял сколько именно техники отправили, а сказал: "Мы предоставим информацию об этом своевременно".

В частности, премьер отметил, что средств от ЕС на помощь беженцам Польша не получила. Государство рассчитывает только на свои средства и дает украинцам работу, которая нужна как им, так и экономике Польши.

"Украинцы борются за безопасность всей Европы, включая Польшу. У нас будет достаточно денег, чтобы помочь украинцам", – добавил он.

Матеуш Моравецкий также объявил о визите в Берлин во вторник, 26 апреля. По его словам, он будет убеждать местные власти сильнее влиять на Россию.

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