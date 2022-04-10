Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

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По его словам, страна введет эмбарго на импорт российских энергоресурсов в ближайшее время.

Даже если это не сделает Евросоюз, мы сами примем такое решение в течение нескольких месяцев. Чтобы дать хороший пример и побуждать другие страны сделать так же,

– отметил Шинковский.

Кроме того, он добавил, что такой шаг в Польше существенно не повлияет на экономику России. Только общее решение европейских государств имеет смысл.

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