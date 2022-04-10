Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський.

Важливо Влучання російських ракет у нафтосховища: площа зараження – вже майже 4 гектари

За його словами, країна запровадить ембарго на імпорт російських енергоресурсів найближчим часом.

Навіть якщо це не зробить Євросоюз, ми самі ухвалимо таке рішення протягом кількох місяців. Щоб дати добрий приклад і спонукати інші країни зробити так само,

– зазначив Шинковський.

Крім того, він додав, що такий крок Польщі суттєво не вплине на економіку Росії. Тільки спільне рішення європейських держав має сенс.

Цікаво: Нафтового ембарго та допомоги ЄС – брифінг Борреля та Шмигаля