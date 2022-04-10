Задля фіксації масштабів забруднення нафтопродуктами та передачі відповідних доказів слідчим органам, екоінспектори провели обстеження території безпілотником.

Важливо Наскільки Європа залежна від російської нафти: детальна інфографіка

Виявилося, що площа забруднення загалом у двох локаціях становить 4 гектари. Фахівці також зібрали проби з ґрунту, аби дізнатися рівень забрудненості.

"Далі буде розрахований розмір шкоди зумовленого забрудненням земельних ресурсів нафтопродуктами через влучання ворожих ракет у нафтосховища Київської області. Агресор сплатить сповна за шкоду, завдану довкіллю України", – зазначили у Повітряному командуванні "Центр".

До теми нафтового ембарго та допомоги ЄС – брифінг Борреля та Шмигаля: відео