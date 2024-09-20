Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Таким образом в МИД ответили на неприемлемые предложения на тему будущего статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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Что ответили в МИД по поводу "честного референдума" в Крыму

В министерстве отметили, что Крым – это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. А ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров.

На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право. Крым – это Украина. Точка,

– резюмировали в МИД.

Там также подчеркнули, что ожидают дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению к международному праву и Уставу ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность. Кроме этого в министерстве хотят привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления.

"Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным способом, аппетиты Кремля путем интересов Украины и международного права", – говорится в комментарии.

В Министерстве иностранных дел также сказали, что президент Украины в рамках Формулы мира предложил четкое видение достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и мира.

Поэтому МИД пригласил всех, кто уважает международное право и Устав ООН, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира как единственного пути к восстановлению справедливого и устойчивого мира в Европе.

С чего начались разговоры о статусе Крыма и Украины