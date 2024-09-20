Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Таким чином у МЗС відповіли на неприйнятні пропозиції на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

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Що відповіли у МЗС з приводу "чесного референдуму" в Криму

У міністерстві наголосили, що Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки. А її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.

На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим – це Україна. Крапка,

– резюмували у МЗС.

Там також підкреслили, що очікують подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність. Окрім цього у міністерстві хочуть притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини.

"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля шляхом інтересів України і міжнародного права", – мовиться у коментарі.

У Міністерстві закордонних справ також сказали, що президент України у межах Формули миру запропонував чітке бачення досягнення всеосяжного, справедливого та тривкого миру для України та світу.

Тому МЗС запросило всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, доєднатися до зусиль зі впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі.

З чого почалися розмови про статус Криму й України