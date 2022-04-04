В международную комиссию по расследованию преступлений в Киевской области войдут врачи, юристы и эксперты, которые максимально точно определят все необходимое – так нелюди-россияне, которые ответственны за преступления в Буче, гарантированно получат наказание.

Важно Россия спланировала для украинцев новый Голодомор

Моравецкий и Канцелярия отмечают – ответственные за геноцид должны быть наказаны. Факты, подтверждающие истребление украинцев россиянами, должны быть тщательно задокументированы и осуждены.

Преступление геноцида должно быть наказано, должным образом описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления,

– написали в Канцелярии премьер-министра.

Смотрите также: Буча встречает украинских военных